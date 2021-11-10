Двукратная чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании россиянка Евгения Медведева в паре со звездой TikTok Даней Милохиным в очередной раз покорила зрителей телевизионного шоу «Ледниковый период». Но на этот раз речь идет не о мастерстве и необычности номера.

Все дело в том, что во время проката в седьмом эпизоде телепроекта на Первом канале Милохин и Медведева решили поцеловаться. Причиной тому послужил трогательный, романтический номер юных звезд, финалом которого и стал внезапный для зрителей поцелуй.

Вот только все не так просто: фигуристка и тиктокер не захотели в открытую демонстрировать, как их губы сольются воедино, поэтому в конце проката спрятались от зрителей за специально подготовленной белой ширмой.

Видеть поклонники «Ледникового периода» могли только тени знаменитостей, так как ширма подсвечивалась сзади. Но даже по контурам тел Медведевой и Милохина четко читалось, что парочка поцеловалась.

После этого, как сообщает «Спорт-Экспресс», небольшое интервью у звезд взяла олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая поинтересовалась у откатавших романтический номер партнеров, каково же это — растрогать зрителей буквально до слез своим прокатом.

Медведева заверила: такая эмоциональная реакция людей говорит о том, что у фигуристки и тиктокера получилось воплотить в жизнь задуманное.

«Если честно, то у меня тоже такой комочек в горле пробежал», — признался на эмоциях Милохин.

Также Даня признался, что артистизм, с помощью которого удается покорять публику, достался ему от мамы, природы, партнерши по льду и наставника Ильи Авербуха. При этом звезда соцсетей волновался перед выходом на лед, как и перед каждым выступлением. Но на главный вопрос Загитовой не удалось получить ответ: поцелуй-то был сценический или все же настоящий?