СКА и «Барыс» провели обмен хоккеистами, сообщает пресс-служба казахстанского клуба. Нападающий Линден Вей вернулся в клуб из Казахстана.

Линден Вей уже защищал цвета «Барыса» в сезоне-2017/18, после чего перешёл в ЦСКА, а за СКА играл с 2020 года. В регулярном чемпионате-2021/22 на счету 30-летнего Вея 11 (5+6) очков в 21 матче.

В обмен СКА получил права на Каспери Капанена. Финского форварда «Барыс» задрафтовал для КХЛ в 2013 году. С прошлого сезона 25-летний Капанен защищает цвета «Питтсбурга». В регулярном чемпионате НХЛ-2021/22 на счету Капанена 7 (3+4) очков в 11 матчах.