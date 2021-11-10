Олимпийский чемпион-2002 Алексей Ягудин поддержал решение фигуристки Александры Трусовой пропустить этап «Гран-при» в Японии. Трусова планировала участие в NHK Trophy, однако в последний момент не была включена в число фигуристов, отправившихся в Японию.

Трусова планировала участие в NHK Trophy, однако в последний момент не была включена в число фигуристов, отправившихся в Японию.

«Трусова приняла абсолютно правильное решение, снявшись сейчас с «Гран-при Японии», — цитирует «Газета.ру» Трусову. — Рискнув сейчас, не долечившись и поехав в Японию, она, наверное, все равно бы выиграла там и попала в финал. Но, усугубив состояние ноги, рискнуть попаданием в олимпийскую сборную… я бы не стал этого делать, и она, как мы видим, тоже».

На этапе «Гран-при» в США Трусова одержала победу, однако выступала на соревнованиях с травмой.