Фигурист из Санкт-Петербурга Владислав Дикиджи стал победителем этапа Кубка России в Казани. По итогам сегодняшней произвольной программы он стал первым с результатом 171,91 (94,11 за технику и 77,80 за компоненты). Накануне в короткой программе Дикиджи также был первым (88,18) и в итоге набрал 260,09 балла.

Второе место занял ещё один фигурист из Санкт-Петербурга Андрей Лазукин, набравший 230,83 (83,98 + 146,85) балла. Тройку замкнул москвич Андрей Анисимов — 210,75 (62,92 + 148,13).

Четвёртое место занял петербуржец Роман Атояр — 207,80 (71,79 + 136,01), пятым и последним стал представитель Татарстана Даниил Буташнов — 172,06(41,72 + 130,34).

Ранее у женщин первенствовала Софья Самоделкина (228,54), танцы выиграла пара Софья Леонтьева/Даниил Горелкин (168,88). Спортивные пары представят короткую программу сегодня, произвольную — завтра.