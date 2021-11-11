Сегодня сборная России по футболу под руководством Валерия Карпина проведёт предпоследний матч группового этапа отбора на чемпионат мира-2022. Соперником команды станет Кипр. NVsport даёт прогноз ориентировочного состава сборной России.

Вратарь. Матвей Сафонов («Краснодар»)

Матвей Сафонов. Фото: ФК «Краснодар»

Очевидно, что Карпин будет выбирать между Сафоновым и Гильерме. Илья Лантратов и Никита Хайкин попали в сборную исключительно для «знакомства». В сентябрьских матчах тренерский штаб сделал ставку на Гильерме, в октябре, на фоне слухов о проблемах с ахиллом у капитана «Локомотива», в воротах играл Сафонов. Шансы на выход обоих расцениваются примерно как равные, но с Кипром, вероятнее, появление более здорового Сафонова. Возможно, на этих сборах оба основных вратаря проведут по одному матчу.

Правый защитник. Алексей Сутормин («Зенит»)

Алексей Сутормин. Фото: РФС

В ноябре, к счастью, оказались здоровы оба правых защитника «Зенита». В игре с более слабым соперником, скорее всего, появится более нацеленный на атаку Сутормин. Тем более, что он и в клубе на подъёме, и в сборной в октябре выдал два неплохих матча, в одном даже вышел с капитанской повязкой.

Вячеслав Караваев может сыграть и слева, но сейчас такой необходимости нет – на левом фланге есть кому выйти.

Центральные защитники. Игорь Дивеев (ЦСКА) и Дмитрий Чистяков («Зенит»)

Дмитрий Чистяков Фото: Михаил Киреев

Связка «Дивеев – Джикия», экстренно созданная Черчесовым прямо по ходу Евро-2020, стала основной у Карпина. В игре со Словенией оба забили по мячу, а Дивеев сломался ещё в первом тайме и был экстренно заменён на Осипенко.

Однако с Кипром Джикия, вероятно, останется в запасе. Во-первых, игрок сейчас не совсем здоров, и Карпин вряд ли будет рисковать им в игре с Кипром. Кроме того, Джикия со «Спартаком» сейчас не блещут.

Если тренер решит оставить Джикию на скамейке, то его место, скорее всего, займёт не Максим Осипенко, как было в сентябре и октябре, а зенитовец Дмитрий Чистяков. Игрок пробился в основу лучшего клуба России и выглядит сейчас явно лучше ростовчанина.

Левый защитник. Фёдор Кудряшов («Антальяспор»)

Фёдор Кудряшов. Фото — ФК Антальяспор

В кои-то веки у сборной Карпина появился выбор из нескольких игроков на одно амплуа. Слева в обороне могут сыграть и ветеран Фёдор Кудряшов, и молодой новичок Данил Круговой, и немолодой новичок Сергей Терехов, и, в крайнем случае Караваев. Когда Кудряшов вызывался на октябрьские матчи, NVsport предполагал, что его Карпин будет использовать в центре. Однако Кудряшов провёл все 90 минут со Словенией и дал понять, что на пенсию его провожать пока рано.

Вероятно, с Кипром Карпин выпустит именно его. А вот с Хорватией уже возможны варианты.

Опорные полузащитники. Дмитрий Баринов («Локомотив») и Даниил Фомин («Динамо»)

Дмитрий Баринов и Никола Влашич. Фото — пресс-служба сборной России

Дмитрий Баринов – единственный футболист, который при Карпине провёл все пять матчей без замен. Равноценной альтернативы ему в опорной зоне сейчас у сборной просто нет. А вот кто составит ему пару в отсутствие травмированного Далера Кузяева, пока непонятно. В матче с Мальтой, например, Карпин выпустил атакующего Александра Ерохина, который опустился глубже. Но сейчас более вероятным выглядит выход Фомина. Хавбек сейчас явно на подъёме, способен отрабатывать и в опорной зоне, и в атакующей. Роман Зобнин явно ему проигрывает, но не исключено, что с Хорватией выйдет именно он, поскольку сборной нужно будет отстаивать ничью. Даниил Глебов, очевидно, пока не готов к решающим играм, да и выпускать Ильзата Ахметова будет большим риском.

Центральный полузащитник. Александр Головин («Монако»)

Александр Головин. Фото: Nevasport|/Михаил Киреев

В октябре сборная справилась без своей главной звезды, сейчас Головин набрал необходимую форму после травмы и, скорее всего, выйдет на оба матча.

Правый нападающий. Алексей Ионов («Краснодар»)

Алексей Ионов. Фото — ФК «Краснодар»

К сожалению, Рифат Жемалетдинов стал очередной потерей сборной при Карпине, и выбор на правом фланге атаки сократился до двух фамилий – Бакаева и Ионова. Бакаев – один из любимых игроков Карпина, хоть и зачастую и выглядит слабым звеном в сборной. Зато Ионов лучше смотрится в последних матчах, так что, скорее всего, место справа доверят ветерану.

Левый нападающий. Алексей Миранчук («Аталанта»)

Алексей Миранчук. Фото РФС

Самой серьёзной потерей сборной перед ноябрьскими матчами стала травма Арсена Захаряна. Вингер «Динамо» набрал в чемпионате сумасшедший ход, лидирует в списке ассистентов, но в матчах с Кипром и Хорватией придётся обойтись без него.

Андрей Мостовой попал в сборную скорее авансом и за дубль в игре со «Спартаком», так что игра с Кипром — один из последних шансов Миранчука заявить о себе в команде Карпина. Хавбек «Аталанты» выходил на разных амплуа (даже ложной девятки), но ни в одном не зарекомендовал себя как игрок основы.

Впрочем, не исключён вариант, что дуэт фланговых нападающих составят Бакаев и Ионов, который перейдёт на левую бровку.

Центральный нападающий. Иван Сергеев («Крылья Советов»)

Иван Сергеев. Фото — ФК «Крылья Советов»

Самая проблемная позиция в сборной сейчас – центральный нападающий. Не исключено, что с Хорватией Карпин снова прибегнет к тактике «ложной девятки» и выпустит на острие на этот раз Александра Ерохина. В матче же с Кипром сборной понадобится игрок, более нацеленный на ворота.

Фёдор Смолов после удачного летнее-сентябрьского отрезка сдал, Антон Заболотный забивает крайне мало и действует крайне неэффективно. На их фоне более выигрышно выглядит Иван Сергеев. Против него говорит лишь опыт – ровно ноль минут в сборной России. Однако позиция центрального нападающего – не такая рискованная, как, к примеру, центрального защитника или опорного хавбека, поэтому в игре с аутсайдером вполне можно дать шанс новичку команды. Если не пойдёт игра, то заменить в перерыве на Заболотного или Смолова.

Состав сборной России на матч с Кипром, версия NVsport: Сафонов – Сутормин, Дивеев, Чистяков, Кудряшов – Баринов, Фомин – Ионов, Головин, Миранчук – Сергеев.

Игра Россия – Кипр состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 11 ноября. Начало – в 20:00 по московскому времени.