Сегодня сборная России по футболу под руководством Валерия Карпина проведёт предпоследний матч группового этапа отбора на чемпионат мира-2022. Соперником команды станет Кипр. NVsport даёт прогноз ориентировочного состава сборной России.

Вратарь. Матвей Сафонов («Краснодар»)

Очевидно, что Карпин будет выбирать между Сафоновым и Гильерме. Илья Лантратов и Никита Хайкин попали в сборную исключительно для «знакомства». В сентябрьских матчах тренерский штаб сделал ставку на Гильерме, в октябре, на фоне слухов о проблемах с ахиллом у капитана «Локомотива», в воротах играл Сафонов. Шансы на выход обоих расцениваются примерно как равные, но с Кипром, вероятнее, появление более здорового Сафонова. Возможно, на этих сборах оба основных вратаря проведут по одному матчу.

Правый защитник. Алексей Сутормин («Зенит»)

В ноябре, к счастью, оказались здоровы оба правых защитника «Зенита». В игре с более слабым соперником, скорее всего, появится более нацеленный на атаку Сутормин. Тем более, что он и в клубе на подъёме, и в сборной в октябре выдал два неплохих матча, в одном даже вышел с капитанской повязкой.

Вячеслав Караваев может сыграть и слева, но сейчас такой необходимости нет – на левом фланге есть кому выйти.

Центральные защитники. Игорь Дивеев (ЦСКА) и Дмитрий Чистяков («Зенит»)

Связка «Дивеев – Джикия», экстренно созданная Черчесовым прямо по ходу Евро-2020, стала основной у Карпина. В игре со Словенией оба забили по мячу, а Дивеев сломался ещё в первом тайме и был экстренно заменён на Осипенко.

Однако с Кипром Джикия, вероятно, останется в запасе. Во-первых, игрок сейчас не совсем здоров, и Карпин вряд ли будет рисковать им в игре с Кипром. Кроме того, Джикия со «Спартаком» сейчас не блещут.

Если тренер решит оставить Джикию на скамейке, то его место, скорее всего, займёт не Максим Осипенко, как было в сентябре и октябре, а зенитовец Дмитрий Чистяков. Игрок пробился в основу лучшего клуба России и выглядит сейчас явно лучше ростовчанина.

Левый защитник. Фёдор Кудряшов («Антальяспор»)

В кои-то веки у сборной Карпина появился выбор из нескольких игроков на одно амплуа. Слева в обороне могут сыграть и ветеран Фёдор Кудряшов, и молодой новичок Данил Круговой, и немолодой новичок Сергей Терехов, и, в крайнем случае Караваев. Когда Кудряшов вызывался на октябрьские матчи, NVsport предполагал, что его Карпин будет использовать в центре. Однако Кудряшов провёл все 90 минут со Словенией и дал понять, что на пенсию его провожать пока рано.

Вероятно, с Кипром Карпин выпустит именно его. А вот с Хорватией уже возможны варианты.

Опорные полузащитники. Дмитрий Баринов («Локомотив») и Даниил Фомин («Динамо»)

Дмитрий Баринов – единственный футболист, который при Карпине провёл все пять матчей без замен. Равноценной альтернативы ему в опорной зоне сейчас у сборной просто нет. А вот кто составит ему пару в отсутствие травмированного Далера Кузяева, пока непонятно. В матче с Мальтой, например, Карпин выпустил атакующего Александра Ерохина, который опустился глубже. Но сейчас более вероятным выглядит выход Фомина. Хавбек сейчас явно на подъёме, способен отрабатывать и в опорной зоне, и в атакующей. Роман Зобнин явно ему проигрывает, но не исключено, что с Хорватией выйдет именно он, поскольку сборной нужно будет отстаивать ничью. Даниил Глебов, очевидно, пока не готов к решающим играм, да и выпускать Ильзата Ахметова будет большим риском.

Центральный полузащитник. Александр Головин («Монако»)

В октябре сборная справилась без своей главной звезды, сейчас Головин набрал необходимую форму после травмы и, скорее всего, выйдет на оба матча.

Правый нападающий. Алексей Ионов («Краснодар»)

К сожалению, Рифат Жемалетдинов стал очередной потерей сборной при Карпине, и выбор на правом фланге атаки сократился до двух фамилий – Бакаева и Ионова. Бакаев – один из любимых игроков Карпина, хоть и зачастую и выглядит слабым звеном в сборной. Зато Ионов лучше смотрится в последних матчах, так что, скорее всего, место справа доверят ветерану.

Левый нападающий. Алексей Миранчук («Аталанта»)

Самой серьёзной потерей сборной перед ноябрьскими матчами стала травма Арсена Захаряна. Вингер «Динамо» набрал в чемпионате сумасшедший ход, лидирует в списке ассистентов, но в матчах с Кипром и Хорватией придётся обойтись без него.

Андрей Мостовой попал в сборную скорее авансом и за дубль в игре со «Спартаком», так что игра с Кипром — один из последних шансов Миранчука заявить о себе в команде Карпина. Хавбек «Аталанты» выходил на разных амплуа (даже ложной девятки), но ни в одном не зарекомендовал себя как игрок основы.

Впрочем, не исключён вариант, что дуэт фланговых нападающих составят Бакаев и Ионов, который перейдёт на левую бровку.

Центральный нападающий. Иван Сергеев («Крылья Советов»)

Самая проблемная позиция в сборной сейчас – центральный нападающий. Не исключено, что с Хорватией Карпин снова прибегнет к тактике «ложной девятки» и выпустит на острие на этот раз Александра Ерохина. В матче же с Кипром сборной понадобится игрок, более нацеленный на ворота.

Фёдор Смолов после удачного летнее-сентябрьского отрезка сдал, Антон Заболотный забивает крайне мало и действует крайне неэффективно. На их фоне более выигрышно выглядит Иван Сергеев. Против него говорит лишь опыт – ровно ноль минут в сборной России. Однако позиция центрального нападающего – не такая рискованная, как, к примеру, центрального защитника или опорного хавбека, поэтому в игре с аутсайдером вполне можно дать шанс новичку команды. Если не пойдёт игра, то заменить в перерыве на Заболотного или Смолова.

Состав сборной России на матч с Кипром, версия NVsport: Сафонов – Сутормин, Дивеев, Чистяков, Кудряшов – Баринов, Фомин – Ионов, Головин, Миранчук – Сергеев.

Игра Россия – Кипр состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 11 ноября. Начало – в 20:00 по московскому времени.