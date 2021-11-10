Главный тренер сборной Кипра по футболу Никос Костаноглу поделился ожиданиями от матча с Россией в отборе на чемпионат мира-2022.

«Мы знаем, что мы завтра играем с главной командой таблицы, но несмотря на то, что мы отстаём по очкам, мы обещаем показать хорошую игру, это наш национальный долг, мы выложимся на все сто. Я хочу отметить желание игроков победить, их профессионализм и мастерство, мой настрой на завтрашнюю игру очень оптимистичный», — передает слова Костаноглу корреспондент NVSport Анастасия Матросова.

Напомним, матч Россия — Кипр состоится завтра, 11 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

На данный момент подопечные Валерия Карпина занимают первое место в таблице группы Н и уже точно не опустятся ниже второй строчки.