Защитник сборной Кипра по футболу Андреас Каро поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 против России. По словам игрока, островитяне готовы дать бой лидерам отборочной группы.

«Мы знаем, что Россия очень сильная команда, она на первой строчке, но нам есть что показать и мы будем играть на все сто», — передаёт слова Каро корреспондент NVsport Анастасия Матросова.

Также у защитника спросили, как он отнёсся к тому, что в сборную не вызван нападающий «Зенита» Артём Дзюба.

«Конечно мы знаем, что Дзюба хороший игрок, но у России много других хороших игроков, и мы должны показать лучший футбол», — ответил Каро.

Матч Россия — Кипр состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге, начало — в 20:00 по московскому времени.