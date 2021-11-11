Сегодня, 11 ноября, сборная России проведёт матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Кипра. NVsport рассказывает об истории противостояния этих команд.
- Это седьмой матч сборных России и Кипра в истории. В шести предыдущих россияне пять раз выиграли и одну встречу завершили вничью.
- Лучшими бомбардирами в противостоянии России и Кипра являются защитник Юрий Никифоров и нынешний хавбек «Валенсии» Денис Черышев. Оба сделали по дублю в матчах 1996 и 2019 года соответственно.
- Первая игра России с Кипром состоялась 1 сентября 1996 года и стала первым официальным матчем под руководством Бориса Игнатьева. Россияне разгромили соперника 4:0. Ворота национальной команды защищал её будущий главный тренер Станислав Черчесов, а с капитанской повязкой россиян вывел на поле Виктор Онопко, который сейчас входит в штаб Валерия Карпина.
- Единственная потеря очков с Кипром у России случилась в марте 1997 года. В выездном отборочном матче чемпионата мира-1998 подопечные Бориса Игнатьева сыграли вничью – 1:1.
- Встреча получила скандальный статус. Нынешнего главного тренера сборной Валерия Карпина и его будущего партнера по «Сельте» Александра Мостового после игры не вызывали в сборную целых полтора года – при Игнатьеве два хавбека больше не играли и вернулись лишь при Анатолии Бышовце летом 1998-го. В концовке встречи Мостовой упустил стопроцентный момент, Карпин также провёл встречу не лучшим образом. Ходили даже слухи о якобы «сдаче» матча. По неофициальной информации, на их невызове настаивал тогдашний глава Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.
- Та ничья сыграла свою роль в конце отборочного цикла. Сборная России без Мостового и Карпина уступила в скандальной игре Болгарии (0:1), когда арбитр Вацлав Крондл не поставил от несколько в ворота болгар. Россияне заняли второе место в группе, а в стыках уступили Италии (1:1, 0:1).
- В матчах со сборной Кипра в сборной России дебютировали девять футболистов. В 1996 году (4:0) первую игру за национальную команду провёл Анатолий Канищев, в 2019-м (5:0) – Зелимхан Бакаев и Вячеслав Караваев, в сентябре 2021 года (2:0) – свои первые и пока единственные 16 минут отыграл Константин Тюкавин. В 2003 году (1:0) во время товарищеского турнира на Кипре тогдашний тренер россиян Валерий Газзаев проверял дублёров. В сборной дебютировали сразу пять футболистов – голкиперы Валерий Чижов и Вениамин Мандрыкин, защитники Алексей Березуцкий и Денис Евсиков и форвард Дмитрий Кириченко.
- Игра с Кипром 2003 года стала для голкипера Валерия Чижова единственной в составе национальной команды. Он отыграл один тайм на ноль и остаётся единственным голкипером сборной, который не пропустил ни одного мяча в официальных матчах.
- Матч с Кипром в 2003 году был полуфиналом товарищеского турнира Кипрской ассоциации футбола. Единственный мяч в той встрече провёл Дмитрий Хохлов. Сборная России вышла в финал и в итоге выиграла турнир, победив в финале Румынию 4:2.
- В том же матче с Кипром свою последнюю игру за сборную России провёл её нынешний главный тренер Валерий Карпин. Хавбек «Реал Сосьедад» провёл на поле 62 минуты и был заменён на Ролана Гусева.
- Помимо Карпина, последнюю игру в сборной России против Кипра провели Владислав Тернавский (1996 год) и уже упомянутый вратарь Валерий Чижов (2003). Также после сентябрьского матча с Кипром (2:0) за сборную России ни разу не сыграли Александр Головин, Денис Черышев и Константин Тюкавин, однако все они действующие игроки.
- В игре с Кипром 13 октября 2019 года Россия победила 5:0 и обеспечила себе место в финальной стадии чемпионата Европы-2020. Из-за пандемии COVID-19 сам турнир состоялся лишь полтора года спустя.
- В той же встрече тогдашний капитан сборной Артём Дзюба забил свой 24-й гол за национальную команду, вплотную приблизившись ко второму месту по этому показателю, которое занимал Владимир Бесчастных (25). Позднее Дзюба обойдёт Бесчастных и повторит рекорд лидера Александра Кержакова (30).
- В сентябрьской игре второй гол за сборную России провёл Александр Ерохин и первый – Рифат Жемалетдинов.
- Дмитрий Баринов в той встрече впервые надел капитанскую повязку в национальной команде.
- В Санкт-Петербурге с Кипром не сыграют травмированные Илья Самошников, Арсен Захарян, Далер Кузяев и Рифат Жемалетдинов. Под вопросом и участие Георгия Джикии. Все они приняли участие в сентябрьском матче. Помимо них, в национальной команде отсутствует ещё один участник той встречи — Константин Тюкавин, отправившийся в молодёжку.
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