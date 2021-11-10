Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов получил травму перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2022 между Россией и Кипром. 25-летний хавбек прибыл в расположение команды с повреждённой икроножной мышцей. Это уже 20-й футболист, который получил травму в сборной России после того, как команду возглавил Валерий Карпин.

За три месяца при Валерии Карпине сборная России потеряла из-за травм уже 19 футболистов. Восемь из них выбывали на два и более отрезка отбора ЧМ-2022.

Полностью список травмированых выглядит следующим образом:

Магомед Оздоев («Зенит», полузащитник). Сентябрь, октябрь, ноябрь. Получил травму ещё в июле, не мог помочь сборной в сентябре, октябре и ноябре.

Станислав Магкеев («Локомотив», защитник). Сентябрь, октябрь, ноябрь. Получил травму после вызова на сентябрьские матчи, порвал крестообразные связки после вызова в сборную на октябрьские игры, не сможет помочь в ноябре

Алексей Ионов («Ростов», полузащитник). Сентябрь, октябрь. Пропустил сентябрьский матч с Кипром из-за небольшого повреждения. Более серьёзная травма не дала ему сыграть в октябре.

Александр Головин («Монако», полузащитник). Сентябрь, октябрь. Не сыграл с Мальтой в сентябре из-за мышечной травмы, октябрьские матчи пропустил из-за рецидива травмы паха.

Денис Черышев («Валенсия», полузащитник). Октябрь, ноябрь. Из-за очередных проблем с мышцами не был вызван в сборную в октябре и ноябре.

Илья Самошников («Рубин», защитник). Октябрь, ноябрь. Не сыграл в октябре из-за травмы голеностопа, пропустит ноябрьские матчи «по медицинским показателям».

Дмитрий Чистяков («Зенит», защитник). Сентябрь. Был вызван в сборную на сентябрьские игры вместо травмированного Магкеева, но сам подвернул голеностоп на тренировке

Сергей Терехов («Сочи», защитник). Сентябрь. Впервые в карьере был вызван в сборную в сентябре, но не смог сыграть из-за травмы колена.

Сергей Петров («Краснодар», защитник). Сентябрь. Был вызван в сентябре в сборную России вместо травмированного Терехова, но сам повредил мышцы голени.

Марио Фернандес (ЦСКА, защитник). Сентябрь. Сыграл в дебютном матче Карпина с Хорватией 1 сентября, после чего получил повреждение и пропустил игры с Кипром и Мальтой. После сентябрьских матчей завершил карьеру в сборной.

Даниил Фомин («Динамо», полузащитник). Сентябрь. Покинул расположение сборной в сентябре из-за болей в спине.

Роман Зобнин («Спартак», полузащитник). Октябрь. Пропустил матчи из-за травмы икроножной мышцы.

Денис Глушаков («Химки», полузащитник). Октябрь. Вернулся в сборную спустя три с половиной года, но не попал в окончательный список в октябре из-за повреждения ноги.

Вячеслав Караваев («Зенит», защитник). Октябрь. В сентябре вернулся из сборной с травмой, начал играть только в октябре после очередных игр национальной команды.

Денис Макаров («Динамо», полузащитник). Октябрь. Не сыграл в октябре из-за микроповреждения мышц голени.

Игорь Дивеев (ЦСКА, защитник). Октябрь. Получил травму таза в первом тайме матча со Словенией и был заменён на Максима Осипенко.

Сослан Джанаев («Сочи», вратарь). Ноябрь. Был включён в расширенный список сборной на ноябрьские матчи, но не попал в окончательный из-за травмы.

Далер Кузяев («Зенит», полузащитник). Ноябрь. Получил повреждение в домашнем матче с «Ювентусом», не был вызван в сборную.

Арсен Захарян («Динамо», полузащитник). Ноябрь. Участие Захаряна в матчах сборной было под вопросом ещё в октябре, но тогда 18-летний хавбек провёл обе встречи. Ноябрьские игры он пропустит «по медицинским показателям».

Рифат Жемалетдинов («Локомотив», полузащитник). Ноябрь. Прибыл в сборную с болевыми ощущениями в икроножной мышце.

В ноябре сборная России проведёт домашний матч с Кипром (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватией (14 ноября, Сплит).