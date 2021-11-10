Сборная России для игроков до 19 лет одержала победу над Грецией в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы-2021 — 1:0. Игра прошла в греческом городе Навпакт на стадионе «Папахараламбио».

Единственный мяч провёл Ярослав Гладышев на 70-й минуте. Полный матч отыграл хавбек «Зенита» Ярослав Михайлов, выступающий на правах аренды в «Шальке».

Наставник россиян Станислав Коротаев выпустил следующий состав: Тороп, Лангович, Ефремов, Мелехин, Шайхтдинов, Лайкин (Ким, 85), Михайлов, В. Шитов, Соколов (Коваленко, 90+2), Пиняев (Багринцев, 68), В. Шитов (Гладышев, 46).

В другой встрече группы Германия разгромила Фареры 4:1.

Команды на данном этапе проведут однокруговой турнир. В следующую стадию выйдут по две лучших сборных в группах. Россия 13 ноября сыграет с Германией, а 16 ноября — с Фарерами.