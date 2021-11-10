Полузащитник «Монако» Александр Головин пришёл на пресс-конференцию сборной России перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра, передаёт корреспондент NVsport Анастасия Матросова. Таким образом, хавбек, скорее всего, будет капитаном национальной команды.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после назначения принял решение чередовать капитанов сборной. С Хорватией (0:0) повязку надел Георгий Джикия, с Кипром (2:0) — Дмитрий Баринов, с Мальтой (2:0) — Фёдор Смолов, со Словакией (1:0) — Далер Кузяев, со Словенией (2:1) — Алексей Сутормин. Все они посещали пресс-конференции сборной перед соответствующими играми.

Матч Россия — Кипр состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге, начало — в 20:00 по московскому времени.