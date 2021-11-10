Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с состоянием защитника команды Георгия Джикии. Игрок «Спартака» прибыл в национальную команду с повреждением и пропустил вчерашнюю тренировку.

«Джикия сегодня будет тренироваться, так что завтра будет готов сыграть, — передаёт слова Карпина корреспондент NVsport Анастасия Матросова. — Пришли тесты, все нормально, у кого-то состояние лучше, у кого-то усталость чуть больше. На глаз можно понять, кто сыграл больше всех минут. Например, Джикия сыграл с начала сезона больше всех минут. Какая-то накопившаяся усталость присутствует, но катастрофы не произошло, все в нормальном состоянии».

Матч Россия — Кипр состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге, начало — в 20:00 по московскому времени.