Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своём состоянии перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 между Россией и Кипром. Хавбек пропустил октябрьские игры команды из-за травмы.

«Я думаю, что на 90 минут буду готов. После травмы я провел 3 игры. Понятно, что не 90 минут, но нахожусь в хорошем тонусе», — передаёт слова Карпина корреспондент NVsport Анастасия Матросова.

Насчёт того, станет ли он капитаном, Головин ответил: «Не знаю, буду или нет, но я готов».

Головин пришёл на пресс-конференцию сборной России. До этого игроки, посещавшие пресс-конференции команды перед играми, надевали капитанскую повязку.

Матч Россия — Кипр состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге, начало — в 20:00 по московскому времени.