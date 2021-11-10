Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что вопрос с Артёмом Дзюбой в национальной команде для него закрыт. У форварда «Зенита» давний конфликт с Карпиным.

«Я поставил точку. Спрашивать или не спрашивать — это ваша проблема», — передаёт слова Карпина корреспондент NVsport Анастасия Матросова.

Дзюба после назначения Карпина провёл с ним двухчасовую беседу. На сентябрьские игры он не попал в состав, на октябрьские был включён в расширенную заявку, но отказался от вызова, сославшись на свою плохую форму. В ноябре он снова не был приглашён в национальную команду.

Дзюба провёл в сборной России 55 матчей с 2011 по 2021 год и забил рекордные 30 голов.