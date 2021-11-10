Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему не вызвал в национальную команду дополнительных футболистов вместо травмированных игроков. Из всех, кто получил повреждения, замену получил только Илья Самошников — вместо его вызван Данил Круговой.

«Захарян нас не покидал, он не приехал на сбор. Жемалетдинов не сможет принять участие, — передаёт слова Карпина корреспондент NVsport Анастасия Матросова. — Так как у нас был горький опыт в октябре, вызвали изначально 25 полевых футболистов, думая, что кто-то до нас не доедет. Сейчас у нас 23 игрока, это более чем достаточно».

Касательно игроков, «висящих» на жёлтых карточках, Карпин подчеркнул, что не будет их беречь перед Хорватией: «Всех восьмерых убрать нельзя и ориентироваться только на карточки. Кто-то должен играть по-любому. Для этого вызвали 23 футболистов, даже если кто-то получит карточку, его будет кем заменить. Беречь кого-то в официальном матче нет смысла».

Матч Россия — Кипр состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге, начало — в 20:00 по московскому времени.