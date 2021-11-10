Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал интервью бывшего нападающего и главного тренера ЦСКА Ивицы Олича. Хорватский специалист заявил, что во время его выступлений за армейский клуб футболисты ехали в сборную России «как будто в тюрьму».

«Мы сейчас готовимся к Кипру и думаем только об этом матче. Не читал интервью из сборной Хорватии, в сборную как в тюрьму не ездил», — передаёт слова Головина корреспондент NVsport Анастасия Матросова.

Матч Россия — Кипр состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге, начало — в 20:00 по московскому времени. Головин, вероятно, будет капитаном команды.