Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не смог дать комментарий по состоянию газона «Газпром Арены» в преддверии завтрашнего матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра.

«Ещё не успели познакомиться с условиями. Так как поле готовят к завтрашнему матчу, его берегли, — передаёт слова Карпина корреспондент NVsport Анастасия Матросова. — Сейчас потренируемся, посмотрим состояние газона, подышим. Хотелось бы попросить всех болельщиков завтра по максимуму помочь, поболеть за сборную на стадионе, будем очень благодарны всем»

Оценивая предстоящего соперника, Карпин отметил, что его подопечным придется непросто из-за игры киприотов в обороне.

«Не открою никакого секрета, команды которые на бумаге не считаются большими командами, обычно умеют хорошо обороняться, — сказал Карпин. — Не так просто атаковать против большого числа обороняющихся, они будут уповать на контратаки. В матче против Мальты они играли более комбинационно

Ничего нового не скажу, все будет, как и в других матчах Кипра».

Матч Россия — Кипр состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге, начало — в 20:00 по московскому времени.