Игроки сборной России вышли на тренировку на петербургском стадионе «Газпром Арена» в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Кипра.

Как ранее стало известно, в игре с киприотами не сыграет травмированный полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов. Участие защитника «Спартака» Георгия Джикии также было под вопросом, но, по словам главного тренера Валерия Карпина, игрок восстановился после травмы и готов сыграть.

Матч Россия — Кипр состоится на «Газпром Арене» 11 ноября, начало — в 20:00 по московскому времени.

После восьми туров сборная России занимает первое место в группе H с 19 очками. На 2 очка от них отстаёт Хорватия.