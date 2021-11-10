Молодые футболисты московского «Динамо» Арсен Захарян и Константин Тюкавин близки к отъезду за границу в ближайшее время. Как сообщает TeamTalk, главными фаворитами на них считаются английские «Челси» и «Манчестер Сити».

В числе претендентов на игроков называются более десяти немецких клубов, включая «Баварию» и «Боруссию» из Дортмунда, а также испанские «Реал», «Атлетико» и «Севилья», «Аякс» и ПСВ из Нидерландов, «Аталанта», «Интер» и «Рома» из Италии, «Эвертон», «Брайтон», «Брентфорд» и «Лестер» из Англии.

В текущем сезоне на счету 18-летнего Захаряна 13 матчей, 2 гола и 5 результативых передач. 19-летний Тюкавин провёл 14 игр и забил 4 мяча. В 2021 году оба футболиста дебютировали в сборной России. Захарян провёл четыре матча, Тюкавин — один.