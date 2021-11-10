Когда речь заходит о проблемах российского футбола, многие указывают на перегретые зарплаты игроков. Дескать, наши футболисты получают хорошие зарплаты на родине и не имеют мотивации попробовать себя за границей. Однако не всегда переезд в иностранные клубы идёт на пользу российским игрокам. NVsport вспоминает самые яркие примеры футболистов из России, чьи карьеры пошли под откос после отъезда в иностранные клубы.

Игорь Добровольский («Дженоа», «Кастельон», «Серветт», «Марсель», «Атлетико», «Фортуна» Дюссельдорф), за границей в 1990-1993 и 1994-1999 году.

Добровольский был одним из самых талантливых футболистов позднего СССР. Лидер московского «Динамо» в 19 лет попал в советскую сборную, стал лидером олимпийской команды на победном турнире в Сеуле-1988, выиграл молодёжный Евро-1990.

Когда распадался СССР, почти все клубы страны, кроме московского «Спартака», оказались нищими. И игроки массово рванули в Европу, куда угодно, лишь бы играть. Кому-то удалось оставить о себе добрую память, но многие просто затерялись за границей. И ярчайшим примером стал Добровольский. Ему не удалось толком заиграть нигде. В составе «Марселя» хавбек даже выиграл Лигу чемпионов, но почти весь сезон просидел на скамейке запасных. После того, как французский клуб был лишён чемпионства из-за проблем с визой, Добровольский временно вернулся в московское «Динамо» и взял с ним бронзу чемпионата. Однако первая поездка в Европу его ничему не научила. Добровольский снова попытался покорить Старый Свет, но дошло до того, что в 1996 году он остался вообще без клуба. Удивительно, но в статусе свободного агента хавбек продолжал вызываться в сборную России и даже съездил на Евро-1996.

Закончил карьеру Добровольский в скромной «Фортуне» из Дюссельдорфа всего лишь в 32 года.

Владислав Радимов («Сарагоса», «Левски»), 1996-2001.

Уже в 17 лет Радимов забивал за ЦСКА, а в 18 дебютировал в сборной. После участия в Евро-1996 атакующий хавбек отправился покорять заграницу. Поначалу он закрепился в основе «Сарагосы», но уже на следующий сезон потерял место в составе и выходил на поле периодически. В 1999 году провел полсезона на правах аренды в московском «Динамо», вернулся в «Сарагосу», где продолжил просиживать трусы на скамейке запасных до начала 2001 года. За полгода в болгарском «Левски» Радимов выиграл чемпионат Болгарии, но из-за травм его вклад в победу был минимален: 3 матча, 1 гол.

Хавбек даже раздумывал о завершении карьеры в 25 лет. Спас Радимова его бывший тренер по ЦСКА Александр Тарханов. Он пригласил скисшего хавбека в набиравшие силу «Крылья Советов», где Радимов быстро стал капитаном и лидером команды. В 2003 году уроженец Ленинграда вернулся на родину и дебютировал в родном «Зените», завоевав с бандой Петржелы серебряные медали чемпионата России. После этого в карьере хавбека были чемпионство и Кубок УЕФА. И всего этого могло бы не быть, если бы после катастрофического отрезка в Европе в него не поверил Тарханов.

Дмитрий Хлестов («Бешикташ»), 2000-2002.

Пожалуй, хрестоматийный пример того, как поломать себе карьеру одним трансфером. К середине 2000 года Хлестов был основным защитником флагмана российского футбола «Спартака» и сборной России. Что дёрнуло 29-летнего «Русского Барези» уехать в Турцию, непонятно. Но в «Бешикташе» Хлестов быстро сел на лавку и моментально потерял место в сборной. В 2002-м Романцев дал ему ещё один шанс в национальной команде и пригласил в «Спартак», но Хлестов был уже не тот. Позднее защитник играл в клубах низших дивизионов и любительских лигах аж до 46 лет, но на серьёзном уровне его болельщики уже не увидели.

Александр Панов («Сент-Этьен», «Лозанна»), 2000-2001.

«Колпинская ракета» был в «Зените» царь и бог ещё до появления Аршавина и Кержакова. В 1999 году благодаря дублю Панова в финале петербуржцы завоевали свой первый в истории Кубок России. Через месяц после этого дубля Панов сделает дубль на «Стад де Франс» и принесёт России сенсационную победу над Францией (3:2).

В 2000 году Панов установил снайперский рекорд клуба в чемпионатах России в своём последнем матче турнира, а вскоре провёл последнюю игру за «Зенит», отметившись голом в матче Кубка Интертото против словенского «Приморья».

Панов уехал во Францию, которую покорил годом ранее, и в дебютной игре за «Сент-Этьен» оказался причастен к обоим голам команды. Но из-за травм и проблем с адаптацией миниатюрный форвард почти не играл в Европе. Ожидалось, что Панов вернётся в «Зенит», но из-за каких-то внутренних тёрок форвард оказался не нужен родному клубу. Впоследствии нападающий вернётся в «Зенит» на небольшой период в 2006 году, но, увы, это уже будет не тот Панов…

Руслан Нигматуллин («Верона», «Салернитана», «Маккаби» Ахи ), 2002, 2003 и 2009.

А это пример того, как отъезд за границу может принести проблемы не только игроку, но и сборной.

В 2001 году Нигматуллин провёл лучший сезон в карьере. Голкипер «Локомотива» стал основным в сборной России, провел ярчайшие матчи в еврокубках, а по итогам года был признан лучшим российским футболистом по версии сразу двух крупных отечественных изданий. Но идея фикс «уехать за границу» сыграла с вратарём злую шутку. Он пришёл в «Верону» по ходу сезона, когда в клубе уверенно играл 36-летний ветеран Фабрицио Феррон. В итоге Нигматуллин отыграл всего один матч, в котором пропустил три гола, и сел на скамейку до конца сезона.

«Верона» по итогам сезона вылетела в серию B, а Нигматуллин поехал на чемпионат мира-2002 в качестве основного вратаря без игровой практики. Сборная выступила на турнире отвратительно, а от прошлогодних геройств Нигматуллина не осталось и следа. Во второй половине года голкипер вернулся в Россию, где отыграл на правах аренды в ЦСКА, однако изначально говорил, что это для него временный перевалочный пункт.

В 2003 году вратарь не смог договориться ни с одним приличным клубом и подписал контракт с малоизвестной «Салернитаной».

Возвращение в «Локомотив» ни к чему не привело – в ворота команды триумфально вернулся Сергей Овчинников. В результате Нигматуллин закончил карьеру в 31 год в аутсайдер чемпионата России «Тереке». Впоследствии он возобновлял выступления в скромных клубах, включая израильский «Маккаби» из Ахи. А после ухода из футбола стал популярным диджеем.

Динияр Билялетдинов («Эвертон», «Тракай»), 2009-2012 и 2017-2018

В 2008 году российский футбол достиг пика своего развития. «Зенит» выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА, сборная России взяла бронзу Евро-2008. Российские футболисты начали уезжать в сильные европейские клубы, чего не было уже очень давно. Карьеры у всех сложились по-разному, но у всех – с печальным возвращением на родину. Но если Андрей Аршавин, Павел Погребняк, Юрий Жирков и Роман Павлюченко успели оставить о себе добрую память, то вот у Билялетдинова в «Эвертоне» мало что получалось. Хавбек редко выходил на поле из-за конкуренции с капитаном команды Стивеном Пиенаром. В 2012-м Динияр совсем зачах и вернулся в Россию ради практики перед Евро-2012.

На чемпионат Европы Билялетдинов не поехал, в сборную больше не вызывался, в «Спартаке» потерял место в основе, а завершил карьеру в 32 года после сезона в литовском «Тракае».

Александр Кокорин («Фиорентина»), 2021 – настоящее время

За падением одного из главных талантов России 2010-х мы можем наблюдать в режиме реального времени. Началось оно в марте 2018 года, когда Кокорин проводил свой лучший сезон за «Зенит», но порвал «кресты» и не поехал на ЧМ-2018. В том же 2018 году форвард слишком хорошо отметил годовщину дружбы с Павлом Мамаевым и получил тюремный срок.

Но даже после выхода из тюрьмы Кокорин не сдался и наколотил пачку голов за «Сочи».

Краткосрочный взлёт футболиста позволил ему перейти в «Спартак». Но из-за очередной серии травм и успешной игры конкурентов Кокорин смог забить за полгода всего два мяча с пенальти.

Но каким-то чудом, благодаря махинациям агентов и запудренным мозгам руководства «Фиорентины», Кокорин оказался в Италии. А там последовали новые травмы и конкуренция. В итоге почти за год нападающий провёл в общей сложности за «фиалок» чуть больше двух часов и стал настоящим посмешищем. А ведь не так давно казалось, что на этого форварда будет надежда в ближайшие годы.

Андрей Лунёв («Байер»), 2021 – настоящее время

Самый свежий пример – Андрей Лунёв, который просто попал не в свою команду. Летом он выиграл с «Зенитом» третий чемпионат России подряд, вернулся в сборную России, но увы, в «Байере» просто есть свой хороший голкипер. Неизвестно, на что рассчитывал Лунёв, переезжая в Леверкузен, но уже сейчас очевидно, что конкуренцию с Лукашем Градецки он проиграл в одну калитку. Вряд ли кто-то удивится, если зимой Лунёв на правах аренды вернётся в Россию.