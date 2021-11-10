Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал ситуацию с конфликтом своего коллеги Даниила Глейхенгауза и фигуристки Алёны Косторной. Чемпионка Европы-2020 31 октября выразила в Инстаграме благодарность Тутберидзе и Глейхенгаузу. 8 ноября Глейхенгауз дал интервью, в котором раскритиковал Косторную за проблемы на тренировках и подчеркнул, что ему не нужны благодарности в Инстаграме. После этого спортсменка удалила пост с благодарностью.

«Я не считаю, что это была обидная фраза в сторону Алены. Даниил сказал так, как оно и есть. Алена тоже изменилась в каком-то плане, сделала выводы. Сейчас девочки взрослеют», — цитирует «Спорт-Экспресс» Железнякова.

Хореограф подчеркнул, что спортсменки могут по-разному проходить фазу переходного возраста, но это не портит атмосферу в команде.

«Я не вижу, чтобы здесь кто-то грызся между собой, кто-то друг на друга косо смотрел», — добавил Железняков.