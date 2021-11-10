Российский дуэт Натела Дзаламидзе и Камилла Рахимова вышли в финал турнира в австрийском Линце. Россиянки одолели в полуфинале соотечественницу Ирину Хромачёву и выступающую за Белоруссию Лидию Морозову. Счёт по сетам — 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 11 минут, дуэты сделали по три подачи навылет, Дзаламидзе и Хромачёва допустили три двойных ошибки против одной у соперниц. Победительницы взяли пять подач соперниц и проиграли две своих.

Дзаламидзе и Рахимова «посеяны» под третьим номером. Их соперницы определятся во втором полуфинале. Первыми в 1/2 финала пробились представительница Грузии Оксана Калашникова и японка Мию Като. Их соперницы определятся в четвертьфинальном матче китаянок Ван Синьюй и Чжэн Сайсай против россиянок Екатерины Александровой и Яны Сизиковой.