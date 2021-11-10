Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко рассказал о своих планах в итальянском клубе. Специалист пять лет возглавлял сборную Украины, которую покинул после истечения контракта в 2021 году.

«Я ждал возможности поработать в клубе. Конечно, на данный момент есть много дел, но меня это не пугает, — цитирует Football.ua Шевченко. — Это дает мне стимул работать усерднее и искать новые решения. «Золотой мяч» в прошлом, хочу запомниться как тренер и не боюсь этого. Я постараюсь сделать все, чтобы наше сотрудничество с «Дженоа» было долгим».

Шевченко возглавил «Дженоа» в ноябре, контракт с ним рассчитан до лета 2024 года.