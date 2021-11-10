Ясмина Кадырова и Иван Бальченко стали победителями короткой программы на этапе Кубка России в Казани. Дуэт из Санкт-Петербурга набрал за свой прокат 73,86 балла (40,94 за технику, 32,92 за компоненты).

Вторыми стали Карина Акопова и Никита Рахманин, представляющие Краснодарский край и Челябинскую область. Их результат — 73,14.

Тройку замкнули москвичи Екатерина Гейниш и Илья Миронов — 70,63.

Вслед за ними расположились ещё два дуэта из Москвы: Полина Костюкович/Алексей Брюханов (69,78) и Надежда Лабазина/Алексей Святченко (66,10). Последнее шестое место занимают петербуржцы Екатерина Сторублёвцева и Артём Грицаенко (64,52).

Произвольную программу пары представят завтра, 11 ноября.

Ранее у женщин на турнире первенствовала Софья Самоделкина (228,54), у мужчин — Владислав Дикиджи (260,09), а танцы выиграла пара Софья Леонтьева/Даниил Горелкин (168,88).