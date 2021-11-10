Российский фигурист Евгений Семененко не примет участия в турнире Cup of Austria. Спортсмен был заявлен на челленджер, но был исключён из списка участников на официальном сайте турнира.

В заявке остался один российский фигурист — Михаил Коляда. Также планируется участие танцевальных пар Диана Дэвис/Глеб Смолкин и Екатерина Миронова/Евгений Устенко и одиночницы Елизаветы Туктамышевой.

Также в число снявшихся участников вошла Анастасия Губанова, представляющая Грузию.

Турнир в австрийском Граце пройдёт с 12 по 14 ноября.