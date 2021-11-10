Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза подтвердила правильность удаления полузащитника «Зенита» Клаудиньо в матче 14-го тура чемпионата России по футболу против «Урала» (0:0), утверждает «Спорт-Экспресс».

Бразилец получил первую красную карточку в карьере на 51-й минуте встречи. Он сыграл прямой ногой против кандидата в сборную России Арсена Адамова. Однако удар прошёлся вскользь, Адамов избежал травмы и доиграл встречу до конца.

По неофициальным данным, вердикт ЭСК принят не единогласно, а большинством голосов.

Таким образом, Клаудиньо автоматически пропустит следующую игру, в которой «Зенит» примет «Нижний Новгород». Сколько всего составит его дисквалификация, пока не сообщается.