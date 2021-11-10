Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о своём решении покинуть сборную России по футболу. Бразилец получил российское гражданство в 2017 году, а о завершении международной карьеры объявил после сентябрьских игр национальной команды.

«Карпин не убеждал продолжать карьеру. Валерий Георгиевич мне позвонил, сказал, что он во мне заинтересован, мы договорились встретиться и проговорить ситуацию, — приводит «Спорт-Экспресс» слова Фернандеса. — Я ему еще по телефону сказал о своем намерении оставить сборную».

Фернандес подчеркнул, что тренер попросил его помочь команде в сентябре. Бразилец принял участие в игре с Хорватией (0:0), но из-за травмы пропустил встречи с Кипром (2:0) и Мальтой (2:0).

«Чем старше ты становишься, тем лучше ты понимаешь свое тело, понимаешь, что ему нужны передышки, что на два фронта работать тяжело, — подчеркнул армеец. — И та травма в сентябрьской игре с Хорватией явилась знаком, что пора заканчивать. Я планировал сыграть три матча — с Хорватией, Кипром и Мальтой, — но, к сожалению, смог сыграть только один».

Марио Фернандес провёл в сборной России 33 матча, забил 5 голов, принял участие в чемпионате мира-2018 и чемпионате Европы-2020.