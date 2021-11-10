Журналист и инсайдер Нобель Арустамян рассказал об интересе «Аталанты» к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну. На своём YouTube-канале он подчеркнул, что клуб из Бергамо является главным претендентом на форварда сборной Ирана.

По словам Арустамяна, два скаута прилетали в Санкт-Петербург на матч Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Ювентусом» (0:1). Он отметил, что Азмун по их мнению напоминает Дувана Сапату.

Сапатой интересуются топовые клубы, и «Аталанта» рассматривает варианты его замены.

При этом переезд Азмуна в «Аталанту» остаётся открытым вопросом, и для этого должен совпасть ряд факторов.

В текущем сезоне Азмун провёл 17 матчей и забил 9 голов во всех турнирах. Интерес к форварду также проявляет «Лион».