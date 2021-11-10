Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов опроверг интерес к футболисту со стороны английских клубов. В прессе появилась информация, что на 19-летнего нападающего бело-голубых и его одноклубника Арсена Захаряна претендуют «Манчестер Сити» и «Челси».

«Ни «Манчестер Сити», ни «Челси» Тюкавиным не интересовались. Это все вбросы, — цитирует Sport24 Сафонова. — Дай бог, чтобы этот ажиотаж начался. Но сейчас главное, чтобы Костя закрепился в «Динамо».

В текущем сезоне на счету Захаряна 13 матчей, 2 гола и 5 результативых передач в составе «Динамо». Тюкавин провёл 14 игр и забил 4 мяча. В 2021 году оба футболиста дебютировали в сборной России. Захарян провёл четыре матча, Тюкавин — один.