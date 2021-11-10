Российский дуэт Екатерина Александрова и Яна Сизикова не смогли выйти в полуфинал турнира в Линце. В игре 1/4 финала россиянки проиграли китаянкам Ван Синьюй и Чжэн Сайсай. Счёт по сетам — 6:3, 6:3, матч длился 1 час 12 минут.

Китайская пара трижды подавала навылет против двух эйсов у соперниц, а также допустила две двойных ошибки, в то время, как Александра и Сизикова — четыре.

В полуфинале Ван Синьюй и Чжэн Сайсай встретятся с представительницей Грузии Оксаной Калашниковой и Мию Като из Японии.

Первые финалистки уже определились. Ими стали россиянки Натела Дзаламидзе и Камилла Рахимова.