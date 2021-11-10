Призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф Илья Авербух высказался о переходе Артура Дмитриева в сборную США. 29-летний фигурист 10 ноября подтвердил смену спортивного гражданства.

«Переход в США — это его выбор, он тренируется, но говорить о том, что в современном мире можно перезапустить карьеру в таком возрасте, не добившись до этого особо больших результатов — нелогично, — приводит Sport24 слова Авербуха. — Это практически невозможно. Я думаю, в США у него никаких профессиональных перспектив нет. Инфоповод одного дня, не более»

Дмитриев выступал под российским флагом в 2018 году. Тогда он принимал участие в домашнем этапе Гран-при. Дмитриев является первым фигуристом в истории, выполнившим каскад тройной лутц – тройной флип на официальных соревнованиях.