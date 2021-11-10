Полузащитник «Монако» Александр Головин может продолжить карьеру в «Эвертоне». Как сообщает Liverpool Echo, главный тренер ливерпульской команды Рафаэль Бенитес хочет подписать хавбека сборной России уже в январе.

Проблемой может стать стоимость футболиста: «Монако» требует у «Эвертона» 40 миллионов фунтов стерлингов. Английский клуб вряд ли будет готов отдать за игрока такую сумму посреди сезона.

Головин в нынешнем сезоне провёл 16 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три голевых передачи.

Хавбек был вызван в сборную России на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября).