Рифат Жемалетдинов не сыграет за сборную России в ноябре. Артур Дмитриев сменил спортивное гражданство с России на США. Софья Самоделкина выиграла этап Кубка России в Казани. Самые интересные новости спорта 10 ноября – в дайджесте NVsport.

Первый гол Барабанова в сезоне НХЛ помог одержать победу над «Калгари»

Российский форвард «Сан-Хосе Шаркс» Александр Барабанов отметился голом в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Калгари Флэймз».

Дадонов забил «Сиэтлу» в победном матче «Вегаса»

Российский форвард «Вегас Голден Найтс» Евгений Дадонов запомнился заброшенной шайбой в матче национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сиэтл Кракен».

Наместников оформил дубль в НХЛ и стал лучшим игроком матча с «Эдмонтоном»

Российский форвард «Детройта» Владислав Наместников дважды забил в игре с «Эдмонтоном». Нападающего признали первой звездой матча за результативные действия.

Жемалетдинов пропустит матчи сборной в ноябре из-за травмы

Старший врач российской футбольной команды Владимир Хайтин рассказал о травме полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова и подтвердил, что игрок не присоединится к национальной сборной в ноябрьских матчах отбора к чемпионату мира 2022 года с Кипром и Хорватией.

Вяльбе назвала имена лыжников, которые точно выступят на Олимпиаде-2022

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила имена лыжников, которые гарантировано выступят на Олимпиаде в Пекине.

Российский фигурист Артур Дмитриев начнет выступать за сборную США

Российский фигурист Артур Дмитриев принял решение продолжить спортивную карьеру в сборной США.

Самоделкина с падением выиграла четвертый этап Кубка России

Софья Самоделкина одержала победу на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани, несмотря на падение в произвольной программе. Москвичка не смогла приземлить четверной сальхов.

Петербуржец Дикиджи выиграл этап Кубка России в Казани

Фигурист из Санкт-Петербурга Владислав Дикиджи стал победителем этапа Кубка России в Казани.

Карпин поставил точку в вопросе Дзюбы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что вопрос с Артёмом Дзюбой в национальной команде для него закрыт.