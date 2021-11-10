Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может вернуться в «Барселону», утверждает Marca. По данным издания, новый главный тренер каталонцев Хави может повлиять на возвращение многолетнего партнёра по команде. Плохие отношения Месси с Лапортой не помешают ему вернуться в родной клуб.

Месси покинул «Барселону» на правах свободного агента этим летом. Клуб предпринимал несколько попыток подписать с ним новый контракт, но лига запретила это делать из-за финансовых проблем.

«Барселона» объявила о назначении Хави главным тренером 5 ноября, заключив контрак до 2024 года.

Возвращение Месси может состояться в 2023 году.

В составе «ПСЖ» Месси провёл 8 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча в Лиге чемпионов. В пяти играх Лиги 1 он не набрал очков результативности.

Хави и Месси вместе защищали цвета основной команды «Барселоны» с 2003 по 2015 год.