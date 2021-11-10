Сборная Швеции одержала победу над Чехией в стартовом матче Кубка Карьяла-2021. После первого периода скандинавы вели 2:0. Голами отметились Понтус Хольмберг (9-я минута) и Карл Клингберг (15-я).

В концовке второго периода шведы забили ещё дважды. Отличились Йеспер Олофссон (39-я) Антон Бенгтссон (40-я).

Единственную шайбу у чехов провёл Филип Хлапик в третьем периоде на 58-й минуте).

Сборная России проведёт свой матч турнира 11 ноября, соперником её станут хозяева турнира — сборная Финляндии. Начало — в 15:00 по московскому времени. Российская команда поехала на турнир под руководством Олега Браташа.

Россияне также встретятся со Швецией (13 ноября, 15:00) и Чехией (15 ноября, 14:30).