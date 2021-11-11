Очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Аризоной Койотис»и «Миннесотой Уайлд» завершился победой гостей со счетом 2:5. По шайбе в матче забросили российские хоккеисты Дмитрий Куликов и Кирилл Капризов.

«Миннесота» открыла счет в матче на четвертой минуте. Отличился Юэль Эрикссон Эк. Через 5 минут Маркус Фолиньо удвоил преимущество.

На 14-й минуте Эндрю Лэдд вернул интригу в матч, забросив шайбу за «Аризону Койотис».

В начале второго периода, на 22-й минуте, третью шайбу «Миннесоты» забросил Кевин Фиала.

Дмитрий Куликов отличился на третьей минуте второго периода.

Кирилл Капризов забросил шайбу на 38-й минуте.

Следующий матч в НХЛ «Миннесота» сыграет с «Вегасом» 12 ноября.