Очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Аризоной Койотис»и «Миннесотой Уайлд» завершился победой гостей со счетом 2:5. По шайбе в матче забросили российские хоккеисты Дмитрий Куликов и Кирилл Капризов.
«Миннесота» открыла счет в матче на четвертой минуте. Отличился Юэль Эрикссон Эк. Через 5 минут Маркус Фолиньо удвоил преимущество.
На 14-й минуте Эндрю Лэдд вернул интригу в матч, забросив шайбу за «Аризону Койотис».
В начале второго периода, на 22-й минуте, третью шайбу «Миннесоты» забросил Кевин Фиала.
Дмитрий Куликов отличился на третьей минуте второго периода.
Кирилл Капризов забросил шайбу на 38-й минуте.
Следующий матч в НХЛ «Миннесота» сыграет с «Вегасом» 12 ноября.
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