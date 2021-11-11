Российский полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев может перейти в другой клуб уже ближайшим летом. Руководство «летучих мышей» не намерено продлевать с ним контракт. Информацию сообщило испанское издание COPE.

«В «Валенсии» Черышев получил травмы всех видов, которые не позволили ему сыграть в более 41% матчей. Его будущее вдали от Местальи», – сообщил источник.

В прошлом сезоне российский полузащитник сыграл в пяти матчах за «Валенсию» во всех турнирах. Денис отметился двумя результативными передачами. В текущем сезоне Черышев сыграл в 22 матчах, отдав три голевые передачи.

Денис Черышев – воспитанник «Реал Мадрида». Также он выступал в «Кастилье», «Севилье» и «Вильярреале». Российские полузащитник выиграл Лигу чемпионов 2015/2015 в составе «Реала» и Лигу Европы 2013/2014 в составе «Севильи».