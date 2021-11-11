Российский форвард, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин после утренней тренировки сделал сюрприз журналистам и болельщикам, которые собрались на тренировочной арене MedStar Capitals Iceplex.

«Когда ты голоден, ты голоден», – отметил Овечкин, вручая угощение.

Форвард «Вашингтона» не раз принимал участие в акциях Papa John’s. Он готовил пиццу самостоятельно и доставлял болельщикам на дом. Овечкин даже создал свой рецепт пиццы с начос.

В текущем сезоне Александр забивает практически в каждом матче. В 12 встречах форвард забил 11 голов и вышел на четвертое место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. Овечкин догнал Бретта Халла.

Следующий матч «Вашингтон» проведет против «Детройта».