Легкоатлет, спринтер сборной Франции Тедди Атин-Венель дисквалифицирован на пять месяцев. Его проба, которая была сдана на чемпионате мира 2017 года дала положительный результат.

Спринтера обвиняют в использовании противоастматического препарата сальбутамола в качестве допинга. Лекарство можно применять в малых дозах даже без терапевтического исключения, но в анализах 26-летнего бегуна его содержание оказалось слишком высоким.

В результате были аннулированы результаты спринтера в личных гонках и восьмое место сборной Франции в эстафете 4х400 метров.

Реанализ провели еще в 2018 году, с тех пор Тедди доказывает свою невиновность. Он утверждает, что лечился от астмы и использовал только разрешенные терапевтические дозы.