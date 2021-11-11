Российский форвард Кирилл Капризов забросил 30-ю шайбу за «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс. Встреча завершилась со счетом 2:5 в пользу гостей.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов установил новый клубный рекорд результативности, забросив шайбу на 38-й минуте матча.

Этот гол стал для него тридцатым в составе «Уайлд». Нападающий быстрее всех в истории клуба достиг данного показателя. Капризов побил рекорд Мариана Габорика. Словацкому хоккеисту потребовалось 93 матча.

Кирилл стал одним из семи действующих хоккеистов в лиге, который достиг отметки меньше, чем за 70 матчей.

В текущем сезоне 24-летний форвард вышел на поле в 12 матчах. Он забросил 3 шайбы и отдал 8 результативных передач.