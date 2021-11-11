Рафаэль Арутюнян, тренер трехкратного чемпиона мира по фигурному катанию Нэйтана Чена, высказался о снятии российской фигуристки Александры Трусовой с Гран-при Японии. Турнир пройдет в эти выходные.

«Травмированные стопы Трусовой, из-за которых она пропустит Гран-при Японии, еще раз подтверждают, что мои жалкие попытки обратить внимание на необходимость бережного отношения к юным спортсменкам ни к чему не привели» – заявил Арутюнян.

Тренер добавил, что не случайно большинство поклонников фигурного катания хотят увидеть на Олимпийских играх в Пекине не юных воспитанниц Этери Тутберидзе, а 24-летнюю Елизавету Туктамышеву. Арутюнян считает ее катание по-настоящему женским.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.