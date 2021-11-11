Тренеры сборной России по хоккею присутствовали на матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Даллас Старз» и «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась со счетом 2:4.

Журналист Брюс ЛеВайн сообщил в твиттере, что на трибунах находились главный тренер сборной России Алексей Жамнов с ассистентом Сергеем Гончаром, менеджером по работе с игроками НХЛ Ильей Ковальчуком и скаутом Владимиром Малаховым.

В составе «Далласа» на лед вышли три российских игрока: голкипер Антон Худобин, нападающие Александр Радулов и Денис Гурьянов. За «Нэшвилл» сыграл Яков Тренин.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. Россияне сыграют в группе B с командами Швейцарии, Чехии и Дании. Игры отборочного этапа состоятся с 9 по 13 февраля.