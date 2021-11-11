Норвежский лыжный эксперт Торгейр Бьорн высказался о решении шведской спортсменки Линн Сван пропустить Олимпиаду в Пекине. Лыжница не успеет восстановиться после травмы плеча, которую она получила в результате жесткого падения на этапе Кубка мира в Ульрисехамне.

Линн выступала на соревнованиях, применяя обезболивающее. После окончания сезона Сван прошла курс восстановления, но он не помог. В сентябре шведке пришлось перенести операцию.

«Я понимаю, они хотели, чтобы она была готова к Кубку мира, но зачем было так долго тянуть с операцией?» – заявил эксперт.

Торгейр добавил, что шведка должна была сделать операцию в апреле, чтобы полностью восстановиться к зимнему сезону. Бьорн считает, что, вероятно, были какие-то медицинские противопоказания.

Кубок мира по лыжным гонкам стартует 26 ноября.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.