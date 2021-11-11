Первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба национальной команды Роман Ротенберг рассказал об отсутствии тренера-консультанта Олега Знарка в штабе на Кубке Карьяла по состоянию здоровья.

Ротенберг рассказал, что Олег Валерьевич был на собрании со всем тренерским штабом, обсудил нюансы игры хоккеистов сборной России. Глава штаба национальной команды считает, что Знарок внес большой вклад в подготовку команды.

Ротенберг заявил, что Знарок постоянно общается по видеосвязи с тренерами и игроками сборной России. Глава национальной команды надеется, что совсем скоро Олег Валерьевич присоединится к тренерскому штабу.

«Мы появление Знарка увидим в ближайшем будущем. Сам Олег Валерьевич уже горел желанием быть на лавке, что можно было видеть на тренировках», – заявил Ротенберг.

Сегодня, 11 ноября, сборная России проведет свой первый матч на Кубке Карьяла. Национальная команда сыграет с Финляндией.