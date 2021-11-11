Сборная России по хоккею сегодня, 11 ноября, начнет олимпийский сезон на первом этапе Евротура. Национальная команда сыграет с Финляндией на «Кубке Карьяла».

Турнир пройдет с 10 по 14 ноября. В соревнованиях традиционно примут участие четыре сборные – Финляндия, Россия, Швеция и Чехия.

Россию представит составленная из кандидатов на молодежный чемпионат мира в Канаде команда под руководством Олега Браташа. В составе сборной на турнир поехали 28 хоккеистов. Капитаном команды будет Дмитрий Воронков из «Ак Барса». Ассистировать ему будут Марат Хуснутдинов из СКА и Александр Никишин из «Спартака».

В составе сборной России сыграет и 16-летний форвард петербургского СКА Матвей Мичков, который начинал сезон в КХЛ.

Матч против сборной Финляндии начнется в 19:25 по московскому времени. Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ».