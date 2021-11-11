Главный тренер «Северстали» из Череповца Андрей Разин станет консультантом сборной России по хоккею в удаленном формате. Об этом сообщил вице-президент ФХР и глава штаба команды Роман Ротенберг.

«Он будет помогать штабу сборной России, будет консультировать в удаленном формате. Нам импонирует игра «Северстали», система, которую он продвигает – это агрессивный, активный хоккей», – заявил Ротенберг.

Вице-президент ФХР добавил, что он давно хотел видеть в тренерском штабе таких тренеров, так как это поможет развитию игроков сборной России.

Андрей Разин работал главным тренером в командах Высшей хоккейной лиги, а также в клубах КХЛ: «Автомобилисте», «Югре» и «Адмирале».

Сборная России по хоккею начнет сезон сегодня, 11 ноября. Команда сыграет с Финляндией в первом матче на «Кубке Карьяла».