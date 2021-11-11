Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал, что он никогда не ссорился с тренером-консультантом национальной сборной Олегом Знарком.

Ротенберг рассказал, что они со Знарком вместе отработали многие годы и прошли разные испытания. Чиновник всегда поддерживал дружескую связь с тренером. Ротенберг заявил, что они не афишировали это публично, но постоянно общались и советовались. Бывали и споры, но в них, по словам Романа, рождается истина.

«Эти сообщения про разногласия – происки врагов, мы не обращали на это внимания. Мы работаем ради результата, чтобы игроки у нас развивались», – заявил Ротенберг.

Роман Ротенберг и Олег Знарок работали в штабе сборной России с 2015 по 2018 год. Уход главного тренера из национальной команды связывали с его разногласиями с Ротенбергом.