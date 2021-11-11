Серебряный призер Олимпийских игр в Сочи в командных соревнованиях по фигурному катанию, канадец Дилан Москович прокомментировал слова американского журналиста Дэвиса Лиса в адрес Анны Щербаковой.

Лис назвал чемпионку мира 2021 года «уставшей старухой». Инцидент произошел после выступления Щербаковой в короткой программе на этапе Гран-при в Турине.

«Он любит собирать негатив. Мне не нравится такой подход перехода на личности», – сказал Москович Inoprosport.

Анна Щербакова выиграла Гран-при Италии. Она была только третьей по итогам короткой программы, но смогла переломить ситуацию и завоевать золото. Второе место заняла еще одна россиянка Майя Хромых.

Следующий этап Гран-при пройдет в Токио с 12 по 13 ноября.