В России за прошедшие сутки подтверждено 40 759 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Из них 8,6% – без клинических проявлений.

В Москве коронавирус выявили у 6240 человек, в Санкт-Петербурге – у 2320, в Московской области – у 2617.

Нарастающим итогом с начала пандемии зарегистрировано 8 952 472 случая инфицирования COVID-19.

За прошедшие сутки в России выздоровели 33 156 человек. В Москве – 5505 пациентов, в Санкт-Петербурге – 3118, в Московской области – 2917.

Нарастающим итогом с начала пандемии в России выписано по выздоровлению 7 687 317 человек.

За последние сутки с коронавирусом не справились 1237 человек. За весь период умерло 251 691 человек.

Специалисты Роспотребнадзора провели 661 тысячу исследований за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 1 957 979 человек.