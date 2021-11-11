Чемпионка мира по лыжному фристайлу, представляющая Белоруссию в акробатических прыжках, Александра Романовская пропала. Она перестала выходить на связь после тренировки. Об этом сообщила организация «Свободное объединение спортсменов Беларуси».

«Вчера вечером после тренировки пропала и не выходит на связь лучшая спортсменка 2019 года Белоруссии, фристайлистка Александра Романовская», – сообщается в посте организации в Instagram.

В Фонде спортивной солидарности рассказали, что спортсменку задержали вчера, 10 ноября, после тренировки. Сейчас она находится в Партизанском РУВД города Минска.

Во время протестов в Беларуси в 2020 году Романовская активно выступала против действующей власти. Она подписала открытое письмо спортсменов с требованием прекратить насилие и провести повторные выборы Президента страны.

6 октября 2020 года главный тренер национальной сборной Николай Козенко получил информацию о том, что Романовская уволена из команды за прогулы.